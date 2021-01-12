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Muğla'daki müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildi
Doğal güzellikleri ve el değmemiş koylarıyla turistlerin tatil adresi olan Muğla'daki müze ve ören yerlerini 2020'de 475 bin 950 kişi ziyaret etti, 6 milyon 160 bin lira gelir sağlandı.
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 13:02
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Birçok turist, deniz, kum ve güneşin yanı sıra geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için Muğla ve turistik ilçelerini tercih ediyor.
AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kent merkezi ve ilçelerindeki 5 müze ve kazı çalışması devam eden 12 ören yerini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 475 bin 950 kişi ziyaret etti, bu ziyaretlerden 6 milyon 160 bin lira gelir elde edildi.
Bodrum ilçesindeki "Saint John Şövalyeleri"nin inşa ettiği ve Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, iki yıllık restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl ziyarete açıldı. Müzeyi 79 bin 400 kişi ziyaret etti. Yine Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi'ni 41 bin 618, Mausoleion Anıt Müzesi'ni ise 12 bin 10 kişi gezdi.
"SEDİR ADASI EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÖREN YERİ"
Altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran deniziyle ilgi çeken Sedir Adası, geçen yıl yine ziyaretçi akınına uğradı. Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaktaki ada, antik yerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Sedir Adası, geçen yıl 64 bin 942 ziyaretçi sayısına ulaştı.
En çok ilgi gören ikinci ören yeri Datça ilçesindeki Kinidos Antik Kenti oldu. Kovid-19 nedeniyle bu yıl kapılarını 15 Haziran'da açan Knidos, geçen yıl 55 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Bulunduğu özel konumu nedeniyle antik kente karadan ve denizden ulaşılması cazibesini de artırıyor.