Muğla'daki müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildi

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kent merkezi ve ilçelerindeki 5 müze ve kazı çalışması devam eden 12 ören yerini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 475 bin 950 kişi ziyaret etti, bu ziyaretlerden 6 milyon 160 bin lira gelir elde edildi.