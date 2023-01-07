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Haberler Galeri Muğla'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022'de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Muğla'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022'de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Muğla tarihi zenginlikleri ile de ziyaretçileri çekmeye devam ediyor. Kentte geçtiğimiz yıl müze ve ören yerlerini 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 15:26
Muğla’daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022’de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 102 bin 333 ziyaretçi ağırladı.

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Muğla’daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022’de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

Muğla’daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022’de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Bölgeye gelen turistler, deniz, kum ve güneşin yanında geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için de bölgeyi tercih ediyor.

Muğla’daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022’de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, bölgenin tarihi zenginliklerinin yürütülen çalışmalarla turizme kazandırıldığını söyledi.

Ziyaretçilerin tarihi alanları gezerken çıkarılan eserleri yerinde görme fırsatı yakaladığını belirten Toprak, bundan dolayı Muğla'daki ören yerleri ve müzelerin ilgi odağı haline geldiğini kaydetti.

Muğla’daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022’de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Toprak, Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını ve 30 antik kentte kazı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgede bine yakın arkeolojik sit alanı bulunduğunu vurgulayan Toprak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle yürütülen kazı çalışmaları sayesinde Muğla'nın kültürel yapısı daha da zenginleşti." dedi.

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