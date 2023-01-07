Muğla’daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022’de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.
Bölgeye gelen turistler, deniz, kum ve güneşin yanında geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için de bölgeyi tercih ediyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, bölgenin tarihi zenginliklerinin yürütülen çalışmalarla turizme kazandırıldığını söyledi.
Ziyaretçilerin tarihi alanları gezerken çıkarılan eserleri yerinde görme fırsatı yakaladığını belirten Toprak, bundan dolayı Muğla'daki ören yerleri ve müzelerin ilgi odağı haline geldiğini kaydetti.
Toprak, Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını ve 30 antik kentte kazı çalışması yürütüldüğünü söyledi.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgede bine yakın arkeolojik sit alanı bulunduğunu vurgulayan Toprak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle yürütülen kazı çalışmaları sayesinde Muğla'nın kültürel yapısı daha da zenginleşti." dedi.