Muğla'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını! 2022'de 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Muğla tarihi zenginlikleri ile de ziyaretçileri çekmeye devam ediyor. Kentte geçtiğimiz yıl müze ve ören yerlerini 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.