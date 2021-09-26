Muğlalı 66 yaşındaki İzzet Sezgin pistlerin tozunu attırıyor

"Fethiye'de parkurumuz var, hafta sonları antrenman yapıyoruz. Emekli oldum ama motosikletten hala emekli olamadım. İlk başladığımda bana 'Bu işi yapamazsın' dediler. Başladım, yaptım ve hala devam ediyorum. Bu sporun bana çok faydası oldu, beni dinç tutuyor. Parkurda 20 dakika yarışmak herkesin harcı değil. Motorda dinlenmek yok, biniyorsun ve gazı kesmek hiç yok."