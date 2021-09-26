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Muğlalı 66 yaşındaki İzzet Sezgin pistlerin tozunu attırıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İzzet Sezgin, Emekli olduktan sonra motokros yapmaya başladı. Sezgin, "Bu sporun bana çok faydası oldu, beni dinç tutuyor. Parkurda 20 dakika yarışmak herkesin harcı değil" dedi.
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 12:18Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 12:19
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Emekli olduktan sonra gönüllü olarak şoförlüğünü yaptığı Fethiye Orman Spor Kulübü motokrosçularına özenen Sezgin, spora 50 yaşında başladı.
Üç torun sahibi Sezgin, gönül verdiği motokros sporu için kent kent gezerek veteranlar kategorisinde yarışlara katılıyor. Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Sezgin, Fethiye Orman Spor Kulübü adına Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağına katılıyor.
Motokros macerasını AA muhabirine anlatan İzzet Sezgin, bu sporu severek yaptığını belirterek, "Küçüklüğümden beri motora binmeyi çok seviyorum. Bu sporu herkese tavsiye ederim." dedi.
Sezgin, başarılı bir sporcu olduğunu dile getirerek, antrenman turlarını 5'inci sırada bitirdiğini ifade etti. Kendisi yaşındaki birisi için bunun başarı olduğunu vurgulayan Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fethiye'de parkurumuz var, hafta sonları antrenman yapıyoruz. Emekli oldum ama motosikletten hala emekli olamadım. İlk başladığımda bana 'Bu işi yapamazsın' dediler. Başladım, yaptım ve hala devam ediyorum. Bu sporun bana çok faydası oldu, beni dinç tutuyor. Parkurda 20 dakika yarışmak herkesin harcı değil. Motorda dinlenmek yok, biniyorsun ve gazı kesmek hiç yok."