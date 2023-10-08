Muğla’nın güzellikleri bisiklet turu ile dünyaya tanıtılacak! 24 takım ve 168 sporcu pedal çevirecek

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bu seneki parkurun daha ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:

"Muğla, Türkiye'nin turizm potansiyeli ve çok önemli turizm destinasyonları olan bir kent. Yıl sonunda kentte 3 milyona yakın turisti ağırlamış olacağız. Muğla halkı büyük bir heyecanla parkurlarda bisiklet turunu bekliyor. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında turun büyük bölümünün Muğla'da olması bizim için ayrı bir gurur. Muğla halkına, Muğla'da yaşayan insanlara da mutlaka görmelerini, turu izlemelerini tavsiye ediyorum."