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Muğla'nın güzellikleri bisiklet turu ile dünyaya tanıtılacak! 24 takım ve 168 sporcu pedal çevirecek
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-11-12-13 Ekim'de Muğla'da gerçekleşecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler, turizm merkezlerinde pedal çevirecek.
Giriş Tarihi: 8 Ekim 2023 Pazar 14:45Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2023 Pazar 14:48
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Fethiye-Babadağ, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Bodrum ve Bodrum Selçuk etapları ile bisiklet turuna ev sahipliği yapacak Muğla'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra masmavi koyları 19 dilde 190 ülkede milyonlarca insana ulaşacak.
Akdeniz ve Ege'nin eşsiz atmosferi arasından yol alacak bisikletçiler, 8 etap sonunda 15 Ekim'de İstanbul'da bitiş noktasına ulaşacak. 24 takım ve 168 sporcu, 10-11-12-13 Ekim'de Muğla etaplarında pedal çevirecek.
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dünyaca ünlü isimler de yarışacak. İngiliz bisikletçi Mark Cavendish, Alman Andre Greipel, bu yıl Fransa Turu'nun sprint lideri Belçikalı Jasper Philipsen'in de bulunduğu 168 sporcu, Fethiye-Babadağ kraliçe etabının zorlu parkurlarını aşarak kıyasıya mücadele edecek.
"YERYÜZÜ CENNETİ MUĞLA TÜM GÜZELLİKLERİ İLE EKRANLARDA OLACAK"
Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.
Sporcuların kentin önemli turistik ilçelerinde pedal çevireceğini belirten Akbıyık, "Yeryüzü Cenneti Muğla'nın tüm güzellikleri ekranlarda olacak ve bu güzellikler dünyanın birçok ülkesine ulaşarak kentin tanıtımı yapılacak. Muğla için de önemli bir fırsat olacak. Milyonlarca insan Muğla'yı görecek."
Turun gerçekleşeceği bölgelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Akbıyık, vatandaşların da trafikte sorun yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.
Muğla'nın son yıllarda çok önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Akbıyık, "Muğla, turizmin, tarihin, tarımın yanında sporda da bir marka olacak. Potansiyelimiz çok yüksek. Cumhurbaşkanlığı 58. Bisiklet Turu'nun ilimizde yapılıyor olması bizler için çok önemli." diye konuştu.
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bu seneki parkurun daha ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:
"Muğla, Türkiye'nin turizm potansiyeli ve çok önemli turizm destinasyonları olan bir kent. Yıl sonunda kentte 3 milyona yakın turisti ağırlamış olacağız. Muğla halkı büyük bir heyecanla parkurlarda bisiklet turunu bekliyor. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında turun büyük bölümünün Muğla'da olması bizim için ayrı bir gurur. Muğla halkına, Muğla'da yaşayan insanlara da mutlaka görmelerini, turu izlemelerini tavsiye ediyorum."