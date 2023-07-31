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Haberler Galeri Muğla'nın "mor tarlası" ziyaretçi akınına uğruyor

Muğla'nın "mor tarlası" ziyaretçi akınına uğruyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki lavanta tarlasında çiçeklerin açmasıyla ortaya çıkan büyüleyici manzara, ziyaretçi akınına uğruyor. Mor örtüyle kaplanan tarlada vatandaşlar keyifli vakit geçirirken fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.

AA

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:13

Muğla’nın mor tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki lavanta tarlası, çiçeklerin açmasıyla mor bir örtüyle kaplandı. Mahalleye gelen yerli ve yabancı misafirler, lavanta figürleriyle süslenen sokaklarda ve lavanta tarlasında fotoğraf çektirip keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunları ve düğün fotoğrafçıları, oluşturulan dekorlar önünde en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

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Muğla’nın mor tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

Kooperatifler ve yerli halk tarafından üretilen yöresel ürünler de lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda konukların beğenisine sunuluyor. Ziyaretçilerden Gökçe Erol, AA muhabirine, İzmir'de yaşadığını, yakınlarını ziyaret etmek için Muğla'da bulunduğunu söyledi.

Muğla’nın mor tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

"Koku vadisi" oluşturulduğunu öğrenince lavanta bahçesini görmeye geldiklerini belirten Erol, mahalle ve lavanta bahçesinin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

Muğla’nın mor tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

Alanda farklı alternatiflerin yer aldığını kaydeden Erol, "Lavanta kahvesini deneyebilirler. Çeşitli lavanta ürünlerinden alabilirler. Çok güzel bir yer. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bol bol fotoğraf çektik. Muhteşem bir manzarası ve görselliği var." dedi.

Muğla’nın mor tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

Ayşegül Melek Kartal da Menteşe'de yaşamasına rağmen lavanta tarlasını daha önce görmediğini dile getirdi.

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