Muğla'nın "mor tarlası" ziyaretçi akınına uğruyor

Alanda farklı alternatiflerin yer aldığını kaydeden Erol, "Lavanta kahvesini deneyebilirler. Çeşitli lavanta ürünlerinden alabilirler. Çok güzel bir yer. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bol bol fotoğraf çektik. Muhteşem bir manzarası ve görselliği var." dedi.