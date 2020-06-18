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Haberler Galeri Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Muğla'da yaşayan kadınlar, Saklı Çeyiz Sandığı projesi ile kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını gün yüzüne çıkarıyor. Dokuma kültürünün yaşatılmasının amaçlandığı projede, gelecek nesillere bilgi aktarımı sağlanması için usta- çırak geleneğinin de devam ettirilmesi hedefleniyor.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 10:14 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 10:49
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dokuma kültürünün yaşatılması için önemli bir çalışmaya imza attı. Kaybolmaya yüz tutmuş kültür mirası el sanatlarını gün yüzüne tekrar çıkarmak, modernize ederek gençlerin konuya ilgisini çekmek ve gelecek nesillere bilgi aktarımı sağlanması amacıyla 'Muğla'nın Saklı Çeyiz Sandığı' isimli proje başlatıldı.

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Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Proje kapsamında açılan dokuma kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadın için Bayır Mahallesi'nde atölye kuruldu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ücretsiz olarak 5 dokuma tezgahı ve 1 ton kadınların kullanımı için ücretsiz olarak sağlandı.

Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Pamuk ipliğinden dokunan el emeği göz nuru peştamal, havlu, şal, elbise, tişört ve gömlekler, 20 ila 120 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sosyal medya ile kooperatif aracılığıyla satılan ürünlerden 16 bin lira gelir elde edildi.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli proje koordinatörü Selma Erez, "Unutulmaya yüz tutmuş Muğla el dokumasını tekrar canlandırmak, usta çırak ilişkisi kurarak gençlere bu bilgileri aktarmak ve kadın çiftçilere geçim kaynağı sağlamayı hedefledik.

Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi ile bağlantılar kurularak ortak çalışma yapılmasına karar verildi.

Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

İŞKUR ile girişimcilik eğitimi almaları sağlandı. İki yıl boyunca müdürlüğümüz teknik ekiplerince ortak çalışacak olan kadınlar, kendilerine ait iş yerini yürütecek.

Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Çeşitli sosyal medya gruplarında Motif-i Dastar adıyla hesap açılarak satışlar yapılmakla birlikte kurum-kuruluş, acente ve otellerle de çalışmalar yapılması planlanıyor" dedi.

Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var
Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Kadınlardan Emine Şirin ise, 'Yaptığımız çalışmanın karşılığını gördüğümüz için mutluyuz. Herkesin bu projeyi desteklemesini istiyoruz" diye konuştu.
DHA

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