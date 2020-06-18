Muğla'nın 'saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkarılacak! Başrolde kadınlar var

Pamuk ipliğinden dokunan el emeği göz nuru peştamal, havlu, şal, elbise, tişört ve gömlekler, 20 ila 120 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sosyal medya ile kooperatif aracılığıyla satılan ürünlerden 16 bin lira gelir elde edildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli proje koordinatörü Selma Erez, "Unutulmaya yüz tutmuş Muğla el dokumasını tekrar canlandırmak, usta çırak ilişkisi kurarak gençlere bu bilgileri aktarmak ve kadın çiftçilere geçim kaynağı sağlamayı hedefledik.