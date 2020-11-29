Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde güneşli hava yoğunluğu

Marmaris'te de güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yürüyüş yapmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da sahilde aileleriyle güzel havanın keyfini yaşadı. Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediye Halk Plajı'nda birçok kişi balık tutmaya çalıştı, sahil boyunca bisiklete binip yürüyüş yapanlar ve banklarda oturup güneşlenenler olduğu görüldü.