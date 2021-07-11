Muğla'nın ünlü turistik ilçelerinde serinlemek isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gitmek isteyenler, Muğla-Akyaka ve Marmaris-Aykaya kara yollarında araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.
Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 14:28
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Muğla'nın turistik ilçelerinde yoğunluk
Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde, vatandaşlar ile yabancı turistler güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı ve serinlemek için sık sık denize girdi.
Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gitmek isteyenler, Muğla-Akyaka ve Marmaris-Aykaya kara yollarında araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Fethiye'de de vatandaşlar ve yabancı turistler Kumburnu ile Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları da güneşlendi.
Muğla'nın turistik ilçelerinde yoğunluk
Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.
Muğla'nın turistik ilçelerinde yoğunluk
Bodrum ilçesinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarında hareketlilik yaşandı. Sahile yakın cadde ve sokaklarda yürüyüşe çıkanların çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Muğla'nın turistik ilçelerinde yoğunluk
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise güneşli havayı fırsat bilenler, denize girip sahilde aileleriyle vakit geçirdi. Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediye Halk Plajı'nda kent sakinleri ve turistler yoğunluk oluşturdu. Bazıları deniz bisikletine bindi ve balık tuttu.