Muğla'ya yabancı turist akını! Yüzde 19 oranında artış
Ege'nin önemli turizm kentlerinden Muğla bu yıl da yabancı turistlerin en çok tercih ettiği merkezlerden oldu. Muğla'ya 7 ayda 1 milyon 779 bin 356 yabancı turist girişi olurken artış oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 19 olarak gerçekleşti.
2020 yılında başlayan koronavirüs salgını ve Muğla'nın önemli turizm pazarlarından Rusya ve Ukrayna arasında yaşanana savaş nedeniyle Muğla'ya gelen turist sayısında büyük düşüş yaşanmıştı.
Muğla'ya İngiltere'den sonra en fazla turist gönderen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş rağmen ilk 7 ayda Rusya Federasyonu'ndan Muğla'ya 210 bin 008 turist girişi oldu. Muğla'yı tercih eden ülkeler sıralamasında ilk sırayı yine İngiliz turistler aldı.
İngiltere'den Muğla'ya 773 bin 909 turist girişi oldu. İngiltere'yi 210 bin 008 kişi ile Rusya Federasyonu, 120 328 kişi ile Polonya, 100 bin 787 kişi ile Almanya, 45 bin 439 kişi ile Hollanda takip etti. İngilizlerin Muğla'ya gelen turistler içinde oranı yüzde 43 olarak gerçekleşirken, Rusya Federasyonu'ndan gelen turistlerin oranı yüzde 12.
TURİSTLER HAVALİMANLARINI TERCİH ETTİ Türkiye'de Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla'ya gelen turistlerin 958 bin 697'si Dalaman Havalimanı, 502 bin 625'i de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 461 bin 322 yabancı turist giriş yaptı. 318 bin 034 yabancı turist isi giriş yapan Muğla'daki 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı.