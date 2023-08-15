Muğla’ya yabancı turist akını! Yüzde 19 oranında artış

TURİSTLER HAVALİMANLARINI TERCİH ETTİ

Türkiye'de Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla'ya gelen turistlerin 958 bin 697'si Dalaman Havalimanı, 502 bin 625'i de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 461 bin 322 yabancı turist giriş yaptı. 318 bin 034 yabancı turist isi giriş yapan Muğla'daki 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı.