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Haberler Galeri Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Mühendisin videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 15:34

Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

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Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

İşte bu şekilde...

Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi
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