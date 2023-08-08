Mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Mühendisin videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...