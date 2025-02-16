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Haberler Galeri Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Rus bir mühendis çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir deney gerçekleştirdi. Görenleri hayrete düşüren o görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez seyredildi. İşte çok konuşulan o deney...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

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Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

İşte bİşte bu şekilde...

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü
Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü
Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü
Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü
Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Limona tüm bu işlemleri yaptıktan sonra mühendis kabloları yavaşla kağıt parçasına yaklaştırıyor.

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

İlk etapta hiçbir şey olmuyor ama...

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Bir süre kabloyu kağıdın üzerinde tuttuğunda olanlar oluyor.

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

İşte o inanılmaz görüntüler...

Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü
Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü
Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü
Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü