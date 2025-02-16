Mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...Görenler şaşkına döndü

Rus bir mühendis çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir deney gerçekleştirdi. Görenleri hayrete düşüren o görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez seyredildi. İşte çok konuşulan o deney...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Şubat 2025 15:39 Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





