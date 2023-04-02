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Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü
Çinli bir mühendis yayınladığı video ile kendine hayran bıraktı. Küçük tahta parçalarından yaptığı şeyi ile 'yok artık' dedirten mühendisin gösterisini milyonlar izledi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 12:58Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 13:06
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Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü
NDA Hack isimli YouTube kanalında paylaşılan bu görüntülerde Çinli mühendisin eline aldığı tahta parçasıyla başladığı sıra dışı çalışması büyük ses getirdi, milyonlar bu görüntüleri izliyor.