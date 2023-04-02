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Haberler Galeri Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Çinli bir mühendis yayınladığı video ile kendine hayran bıraktı. Küçük tahta parçalarından yaptığı şeyi ile 'yok artık' dedirten mühendisin gösterisini milyonlar izledi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 12:58 Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 13:06
Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü
Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

NDA Hack isimli YouTube kanalında paylaşılan bu görüntülerde Çinli mühendisin eline aldığı tahta parçasıyla başladığı sıra dışı çalışması büyük ses getirdi, milyonlar bu görüntüleri izliyor.

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Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü
Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Şimdi de bir adet dinamo buluyoruz!

Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü
Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Tahtayı bu şekilde ispirto kalemle nokta nokta işaretliyoruz.

Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü
Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Sonrasında matkapla bu noktaları tek tek delmeye başlıyoruz.

Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü
Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Tahta parçası bu hale geldikten sonra sıradaki aşamaya geçelim.

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