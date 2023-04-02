Haberler Galeri Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Mühendis tahta parçasıyla öyle bir şey yaptı ki... İzleyenler hayrete düştü

Çinli bir mühendis yayınladığı video ile kendine hayran bıraktı. Küçük tahta parçalarından yaptığı şeyi ile 'yok artık' dedirten mühendisin gösterisini milyonlar izledi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 12:58 Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





