Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor? Önce limonu iki eliyle biraz eziyor. Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor. İşte bu şekilde... Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor. Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor. Limona tüm bu işlemleri yaptıktan sonra mühendis kabloları yavaşla kağıt parçasına yaklaştırıyor. İlk etapta hiçbir şey olmuyor ama... Bir süre kabloyu kağıdın üzerinde tuttuğunda olanlar oluyor. İşte o inanılmaz görüntüler... Kıvılcamla başlıyor... Ateşe dönüşüyor...