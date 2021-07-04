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Haberler Galeri Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü

Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü

Hemen herkesin evinde bulunan limondan Rus bir mühendis öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte mühendisin binlerce kız izlenen o deneyi...

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 11:35
Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

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Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü

İşte bu şekilde...

Mühendisin limon ile yaptıkları hayrete düşürdü
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