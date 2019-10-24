  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Tır gibi ama değil gibi!! İçini görenler bir daha bakıyor

Tır gibi ama değil gibi!! İçini görenler bir daha bakıyor

Koca kamyonu adeta bir eve çeviren çılgın adam, sosyal medyada çok konuşuldu. Aklın tüm sınırlarını zorlayan tasarım harikası kamyonun, içini görenler bir daha bakıyor. İşte içini gördüğünüzde şaşıracağınız fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:24 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:27
Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor
Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor

Bolt Custom şirketi tarafından satışa çıkarılan tır, tasarımıyla göz dolduruyor. Tır gibi ama değil gibi!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor
Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor

Bu tır, bugüne kadar gördüğümüz hiçbir tıra benzemiyor. İçi yeni bir ev gibi döşenmiş, gayet şık ve konforlu

Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor
Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor

Tırın içi 1+1 ev gibi. Yatak odası, mutfağı ve tuvaleti var

Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor
Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor

Bu tır görünümlü ev içerisinde bir kişi hayatını gayet konforlu bir şekilde sürdürebilir

Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor
Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!
Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi! Uçakta iğrenç olay!
BİZE ULAŞIN