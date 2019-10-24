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Tır gibi ama değil gibi!! İçini görenler bir daha bakıyor

Koca kamyonu adeta bir eve çeviren çılgın adam, sosyal medyada çok konuşuldu. Aklın tüm sınırlarını zorlayan tasarım harikası kamyonun, içini görenler bir daha bakıyor. İşte içini gördüğünüzde şaşıracağınız fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:24 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





