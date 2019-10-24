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Tır gibi ama değil gibi!! İçini görenler bir daha bakıyor
Koca kamyonu adeta bir eve çeviren çılgın adam, sosyal medyada çok konuşuldu. Aklın tüm sınırlarını zorlayan tasarım harikası kamyonun, içini görenler bir daha bakıyor. İşte içini gördüğünüzde şaşıracağınız fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:24Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:27
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Mükemmel tasarım! İçini görenler bir daha bakıyor
Bolt Custom şirketi tarafından satışa çıkarılan tır, tasarımıyla göz dolduruyor. Tır gibi ama değil gibi!