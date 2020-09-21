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Haberler Galeri Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel telefonla uğraştı

Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel telefonla uğraştı

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda uzun süren ilişkilerini noktalamıştı. İkili ortak bir arkadaşlarının düğününde bir araya geldi. Dalkılıç, eski sevgilisine bakarak 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Ancak Erçel'in şarkıyı dinlemeyip telefona bakması dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:07
Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel telefonla uğraştı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılığın ardından ortak bir arkadaşlarının düğününde bir araya geldi.

Nikah sonrası çift için şarkı söyleyen Dalkılıç, eski sevgilisine bakarak 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Erçel'in ise şarkının söylendiği anlarda telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel telefonla uğraştı

Murat Dalkılıç, nikah töreni sonrası çift için şarkı söyledi. Dalkılıç, Hande Erçel'e de bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi.

Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel telefonla uğraştı

Murat Dalkılıç geceye tek katılırken, Hande Erçel ablası Gamze Erçel'le törende yerini aldı. Hande Erçel ise eski sevgilisi Dalkılıç'ın şarkı söylediği anlarda telefonuyla ilgilendi.

Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel telefonla uğraştı

Evlenmeleri beklenen çiftten güzel oyuncu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.Erçel, "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.

Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim" demişti.

Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel telefonla uğraştı
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