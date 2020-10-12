Murat Dalkılıç'ın 600 bin TL'lik 'Hande' zararı!

Evleneceklerine kesin gözle bakılan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti ayrılıkları ile sevenlerin şoka uğratmıştı. Ayrılık sonrası ünlü şarkıcı Dalkılıç, Erçel ile birlikte yaşadığı 600 bin TL değerindeki Çubuklu'daki evine adım dahi atmıyor.
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:26Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:38
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Oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Dalkılıç, 3 yıllık ilişkilerini noktalayarak sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. İlişkileri süresince beraber yaşayan çiftten Dalkılıç, bir süre Çeşme'de kalarak, Erçel'in Çubuklu'daki evden taşınmasını beklemişti.
Takvim'den Ufuk Özcan, "Hande Zararı" başlıklı haberinde, "Duyduğuma göre birlikte oturdukları dönem ultra lüks villanın senelik 600 bin TL'lik kirasını peşin ödeyen Murat Dalkılıç, yeni ev bakmaya başlamış" bilgisine yer verdi.
Ayrılık sonrası güzel oyuncuyla yaşadığı eve adımını dahi atmayan Murat Dalkılıç'ın, bir süre Etiler'deki ofisinde kaldığı belirtildi.
Önümüzdeki ay yıllık ödediği kira dolacak olan şarkıcının, şimdiden Bebek ve Levent'ten daire bakmaya başladığı iddia edildi.
37 yaşındaki popçu hakkında, "çok sevdiği Hande Erçel'den ayrılmakla kalmadı, 600 bin TL'lik kirasının çoğu da boşa gitti" yorumu yapıldı.