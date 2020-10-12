Murat Dalkılıç'ın 600 bin TL'lik 'Hande' zararı!

Evleneceklerine kesin gözle bakılan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti ayrılıkları ile sevenlerin şoka uğratmıştı. Ayrılık sonrası ünlü şarkıcı Dalkılıç, Erçel ile birlikte yaşadığı 600 bin TL değerindeki Çubuklu'daki evine adım dahi atmıyor.