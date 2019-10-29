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Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı az bilinen fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 2 Şubat 1925'te düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı. O tarihten bu yana Türk halkı Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve minnet ile kutluyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı ilk Cumhuriyet Bayramlarında objektiflere yansıyan ve az bilinen karelerden bazıları...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 09:32 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 09:36
Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı az bilinen fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Genelkurmay Başkanlığı, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı kutlama fotoğraflarını paylaştı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı az bilinen fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Cumhuriyet'in ilanı ve yıl dönümü kutlamalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı albümde, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbetini gösteren kareler yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı az bilinen fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...
Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı az bilinen fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...
Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı az bilinen fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...
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Günlük burç yorumları - 29 Ekim Salı
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