Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı az bilinen fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 2 Şubat 1925'te düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı. O tarihten bu yana Türk halkı Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve minnet ile kutluyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı ilk Cumhuriyet Bayramlarında objektiflere yansıyan ve az bilinen karelerden bazıları...