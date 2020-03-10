Mustafa Sandal'a şok! Defne Samyeli şikayetçi olmuştu...

Mustafa Sandal'ın 1 Ocak 2020'de yayınlanan Beni Ağlatma kitabının 1. baskısında Defne Samyeli ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sandal'ın 'İlk albüm çıkardığım zamanlar yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerlete bileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar sonrası Defne Samyeli, suç duyurusunda bulunmuştu. Gelen bilgilere göre ünlü şarkıcısı Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı.