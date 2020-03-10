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Mustafa Sandal'a şok! Defne Samyeli şikayetçi olmuştu...

Mustafa Sandal'ın 1 Ocak 2020'de yayınlanan Beni Ağlatma kitabının 1. baskısında Defne Samyeli ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sandal'ın 'İlk albüm çıkardığım zamanlar yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerlete bileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar sonrası Defne Samyeli, suç duyurusunda bulunmuştu. Gelen bilgilere göre ünlü şarkıcısı Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 12:37
Mustafa Sandal'a şok! Defne Samyeli şikayetçi olmuştu...

Mustafa Sandal Beni Ağlatma kitabında Defne Samyeli hakkında "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi.

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Mustafa Sandal'a şok! Defne Samyeli şikayetçi olmuştu...

Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerlete bileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerini kullanmış sonrasında Defne Samyeli'nin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Mustafa Sandal'a şok! Defne Samyeli şikayetçi olmuştu...

"AĞIR ELEŞTİRİ VE HAKARETLERE MARUZ KALDIM"

Samyeli ile Sandal arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı vurgulanan dilekçede, kitapta yer alan, gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler nedeniyle Samyeli'nin kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulup ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi.

Dilekçede, Sandal'ın gerek kitabında kullandığı ifadeler gerekse de sonrasında yaptığı açıklamalarla Samyeli'nin kendisiyle bir ilişki yaşadığı izlenimi yaratarak yalan beyanlarıyla Samyeli'yi küçük düşürdüğü, onurunu kırdığı, toplum içerisindeki itibarını ve saygınlığını zedelediği dile getirildi.

Mustafa Sandal'a şok! Defne Samyeli şikayetçi olmuştu...

Samyeli'nin, kitabın yayınlamasıyla birlikte haberdar olduğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam." diyerek Sandal'a ikazda bulunduğu belirtilen dilekçede, Sandal'ın ise "Defne Hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim." diyerek kitaptaki beyanlarının yalan olduğunu net ve açık bir şekilde kabul ettiği aktarıldı.

Mustafa Sandal'a şok! Defne Samyeli şikayetçi olmuştu...

Dilekçede, Sandal'ın "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, Mustafa Sandal'ı ifadeye çağırdı.

Sandal'ın ifadesinin alınmasının ardından soruşturmanın seyri netleşecek.

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