Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde virüs ile ilgili önlemler alınırken bir taraftan da İngiltere'den gelen mutasyon haberi endişe yaratmıştı. Ancak uzmanlar mutasyon ile ilgili önemli bir konuya da değindi. Uzmanlar "Eğer mutasyona uğramış korona virüsü gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz bir sonucun da beraberinde gelmesi olasılık dahilinde" diyerek kovid virüsünün en çok benzerlik gösterdiği SARS salgınındaki sonun başlangıcını işaret etti