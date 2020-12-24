Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

DAHA BULAŞICI OLDUĞU DOĞRULANMADI Kİ!

Konuyla ilgili tartışmaları başlatan açıklamalarda öne çıkan maddeler şunlardı;

Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;

1) Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.