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Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde virüs ile ilgili önlemler alınırken bir taraftan da İngiltere'den gelen mutasyon haberi endişe yaratmıştı. Ancak uzmanlar mutasyon ile ilgili önemli bir konuya da değindi. Uzmanlar "Eğer mutasyona uğramış korona virüsü gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz bir sonucun da beraberinde gelmesi olasılık dahilinde" diyerek kovid virüsünün en çok benzerlik gösterdiği SARS salgınındaki sonun başlangıcını işaret etti

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:07 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:15
Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

Koronavirüs salgınına en çok benzeyen pandemilerden olan SARS virüsünde mutasyon bugünkü korkunun aksine umut ışığını doğurmuştu. Peki şimdi ne olacak? İşte uzman isimlerin mutasyon geçiren korona virüsüne ilişkin değerlendirmesi...

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Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

"MUTASYONUN KURALI YOK, SONUCU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE"

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Mutasyonlar tamamen rastlantısal olarak ortaya çıkar. Kuralı yoktur ve önceden tahmin edilemezler. Virüsün amacı bizi öldürmek değil. Çünkü konakçı ölünce, virüs de ölür. Mutasyonun sonucu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bizim istediğimiz hastalık oluşturma gücünü yitirmesi. Ancak ne yazık ki henüz o yönde bir bulgu yok. Bu nedenle de tedirginlik ve endişe var. Mutasyonun şekli sahada doğrulanmalı.

Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

"MUTASYON ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ AZALTABİLİR"

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Beklenti, virüsün mutasyona uğrayıp hastalık yapıcı özelliğinin ya da öldürme ihtimalinin yok olması yönünde. Ancak mutant virüsün daha az hastalık yaptığına dair henüz kanıt yok. O nedenle 'Beklenen mutasyon gerçekleşti' demek ya da tersi bir yorum yapmak için çok erken. Ülkemizde de henüz mutasyona uğrayan virüse rastlanmadı ancak enfekte olanlara bakılarak araştırılıyor.

Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

"SARS MUTASYON SONRASI 3-4 AYDA BİTMİŞTİ"

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: 2003 SARS koronavirüsü, 3-4 ay içinde mutasyona uğrayarak gücünü kaybetmişti. Şimdiki koronavirüsteki olası mutasyonlarda böyle bir beklenti var fakat virüslerdeki mutasyonik değişimler iyi yönde olabildiği gibi kötü yönde de olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Önümüzde aylar virüsün bu özelliğinin olup olmadığını kanıtlayacak.

Mutasyon koronavirüsü bitirecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

DAHA BULAŞICI OLDUĞU DOĞRULANMADI Kİ!

Konuyla ilgili tartışmaları başlatan açıklamalarda öne çıkan maddeler şunlardı;

Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;

1) Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

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