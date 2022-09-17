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Haberler Galeri Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

Evin en çok kullanılan bölümlerinden biri olan mutfak genellikle en çabuk yıpranan kısım oluyor. Özellikle yağ lekeleri, buhar ve hatta zaman zaman ateş izlerinin olduğu mutfakları temizlemek oldukça zaman alabiliyor. Ancak bazı ipuçları ile mutfak temizliğini çok kolay hale getirebilirsiniz. Bu yöntemlerle mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi gözükecek. İşte yapmanız gerekenler...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:07
Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

'Ev işi nankör iştir' sözü özellikle ev hanımları tarafından sıklıkla kullanılan tabirlerdendir. Özellikle en çok vakit geçirilen yer olan mutfakta temizlik yapmak oldulça zahmetli ve zaman alabiliyor. Ancak birkaç ipucu ile hem mutfak temizliğine ayıracağınız zaman azalacak hem de mutfağınız yepyeni gözükecek.

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Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

EN ÜSTTEN BAŞLAYIN
Eğer dolaplarınız tavanla birleşik değilse, ilk olarak dolap üstlerinden başlamanız işinizi kolaylaştırır. En kötü toz, kalıntı ve yağ birikiminin ortaya çıktığı bu alanlar, çok daha uzun süre temizlenmeden kalır. Fakat bununla birlikte sirke ve kabartma tozu gibi doğal seçenekleri bir araya getirerek kolayca temizleyebilirsiniz.

Öncelikle kalın kir katmanını temizlemek için yüzeye biraz beyaz sirke püskürtün ve ardından biraz kabartma tozu serpin. Birkaç dakika bekleyin. Temiz bir süngerle iyice ovaladıktan sonra bir bez veya kağıt havluyla bir kirli katmanı kaldırın. Şimdi tamamen temizlemenize hazır hale gelecektir. Temiz bir bezle yeniden silin ve kurulayın. Böylece mutfak dolaplarının üstünde biriken kir katmanlarını saatlerce uğraşmadan dakikalar içinde ortadan kaldırabilirsiniz.

Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

HER ŞEYİ BOŞALTIN
Dolabın üstlerinden aşağıya doğru inme işlemini aynı zamanda boşaltırken de uygulamak gerekiyor. Her şeyi yukarıdan aşağıya doğru tezgahlara alın. En üstten başlayarak bu işlemi yapmak, işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Eğer tek seferde tüm eşyaları indirirseniz, hem işlem daha karmaşık hem de yerleştirmesi daha fazla vakit alabilir. Bu nedenle 2 veya 3 bölümden oluşacak şekilde yukarıdan aşağıya doğru bölümlere ayırmak daha pratik bir sonuç getirecektir.

Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

DOLAPLARIN İÇİNİ TEMİZLEYİN
Bunun için öncelikle elektrik süpürgesinin döşeme başlığını kullanabilirsiniz. Öncelikle köşeler, raflar, bağlantı noktaları ve çekmece içlerini bu başlıkla temizleyerek tüm tozlardan tek seferde kurtulabilirsiniz. Direkt silme işlemine geçtiğinizde çeşitli kırıntılar, kenarda biriken tozlar daha fazla bulaşma ve yayılmaya neden olarak oldukça kötü bir sonuç verebilir. Bunun için öncelikle elektrik süpürgesini kullanmak çok daha pratik olacaktır. Ardından kullanmak istediğiniz temizleyici ile dakikalar içinde her yeri mikrofiber bez ile tertemiz yapabilirsiniz.

Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

MUTFAK DOLABI KAPAKLARI TEMİZLİĞİNE DİKKAT!
Mutfak dolapları her ne kadar sağlam görünse de kapakların dış yüzeylerinde herhangi bir solma, çizilme veya kabarma riskine karşı nazik bir temizlik yapılması gerekir. Mutfak dolaplarınız ne kadar sağlam olursa olsun, herhangi bir aşındırıcı temizlik malzemesi, ağartıcı deterjanlar kullanmaktan kaçının. Dolapların ön kısımları için en iyi temizleme seçeneği, dairesel hareketlerle nemli ve temiz bir bez kullanmaktır. Eğer daha kirli ve yağlıysa biraz bulaşık deterjanı veya pH seviyesi nötr olan bir temizleyici kullanabilirsiniz. Sabunun da herhangi bir leke bırakmaması için tam olarak temizlendiğinden emin olunması gerekir. Bu nedenle ikinci kez tamamen temiz bir suyla silin. Son olarak yüzeyin kuru ve lekesiz olduğundan emin olmak için kuru bir mikrofiber bezle kurulayın.

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