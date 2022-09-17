Mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi olacak! İşte yapmanız gerekenler...

EN ÜSTTEN BAŞLAYIN

Eğer dolaplarınız tavanla birleşik değilse, ilk olarak dolap üstlerinden başlamanız işinizi kolaylaştırır. En kötü toz, kalıntı ve yağ birikiminin ortaya çıktığı bu alanlar, çok daha uzun süre temizlenmeden kalır. Fakat bununla birlikte sirke ve kabartma tozu gibi doğal seçenekleri bir araya getirerek kolayca temizleyebilirsiniz.

Öncelikle kalın kir katmanını temizlemek için yüzeye biraz beyaz sirke püskürtün ve ardından biraz kabartma tozu serpin. Birkaç dakika bekleyin. Temiz bir süngerle iyice ovaladıktan sonra bir bez veya kağıt havluyla bir kirli katmanı kaldırın. Şimdi tamamen temizlemenize hazır hale gelecektir. Temiz bir bezle yeniden silin ve kurulayın. Böylece mutfak dolaplarının üstünde biriken kir katmanlarını saatlerce uğraşmadan dakikalar içinde ortadan kaldırabilirsiniz.