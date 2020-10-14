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Haberler Galeri Muz ile gazozu birlikte tüketince bakın neler oluyor...

Muz ile gazozu birlikte tüketince bakın neler oluyor...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:37
Muz ile gazozu birlikte tüketince bakın neler oluyor...

Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor. Bir süredir Youtube'da bir arkım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Yapyap isimli Youtube kanalı bu sorunun yanıtını aradı. Bakalım neler oluyormuş.

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Muz ile gazozu birlikte tüketince bakın neler oluyor...

Muz ve gazoz birlikte tüketilince midenizde öyle bir tepkimeye giriyorlar ki, inanması hayli güç. Her ikisi de asidik yapı da olan, muz ve gazozu, siz siz olun birlikte tüketmeyin.

Muz ile gazozu birlikte tüketince bakın neler oluyor...

Şeffaf bir poşedin içerisinde yapılan deneyde, 2 muz ve 2 şişe gazoz kullanılıyor.

Muz ile gazozu birlikte tüketince bakın neler oluyor...

Muz ve gazoz mide de devasa bir köpüğe dönüştükçe dönüşüyor. Bu şeffaf poşedin içerisinde böyleyse, mide de neler olacağını tahmin etmek güç değil.

Muz ile gazozu birlikte tüketince bakın neler oluyor...
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