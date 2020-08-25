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Haberler Galeri Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?

Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?

Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 15:25
Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?

Bir süredir Youtube'da bir arkım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Yapyap isimli Youtube kanalı bu sorunun yanıtını aradı. Bakalım neler oluyormuş.

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Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?

Muz ve gazoz birlikte tüketilince midenizde öyle bir tepkimeye giriyorlar ki, inanması hayli güç. Her ikisi de asidik yapı da olan, muz ve gazozu, siz siz olun birlikte tüketmeyin.

Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?

Şeffaf bir poşedin içerisinde yapılan deneyde, 2 muz ve 2 şişe gazoz kullanılıyor.

Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?

Muz ve gazoz mide de devasa bir köpüğe dönüştükçe dönüşüyor. Bu şeffaf poşedin içerisinde böyleyse, mide de neler olacağını tahmin etmek güç değil.

Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?
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