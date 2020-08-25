Muz ile gazozu birlikte tüketirsek ne olur?

Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor.
Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 15:25
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Bir süredir Youtube'da bir arkım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Yapyap isimli Youtube kanalı bu sorunun yanıtını aradı. Bakalım neler oluyormuş.