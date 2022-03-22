  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

Muzun seveni de yiyeni de çoktur. Günümüzde muz tüketirken bilinmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. O da muzun kabuğudur. Muzun kabuğu, muzun kendisi kadar faydalı ve vitaminlidir. Muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz kabuğu nasıl tüketilir?

Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 14:52
Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

İŞTE HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK PRATİK DİĞER BİLGİLER

Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

Eğer anahtarlığınız kalabalıksa eve geldiğinizde hep aynı sorun ile karşılaşırsınız.

Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

Evin kapısını açacak anahtarı bulmak bu durumda biraz zor olacaktır.

Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

Ancak evin anahtarının kenarına açacağınız bu delik sizi bu dertten kurtaracaktır.

Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

Artık evinizin kapısını açacak anahtarı bulmak çok kolay...

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu! Bilim insanları bile açıklayamıyor
Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu! Bilim insanları bile açıklayamıyor
  • SON DAKİKA