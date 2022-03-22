Muz kabuğuyla ayakkabınızı silerseniz...

Muzun seveni de yiyeni de çoktur. Günümüzde muz tüketirken bilinmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. O da muzun kabuğudur. Muzun kabuğu, muzun kendisi kadar faydalı ve vitaminlidir. Muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz kabuğu nasıl tüketilir?