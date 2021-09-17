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Haberler Galeri Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...

Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...

Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle zor anlarda, öyle şeyler yardıma koşuyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte birbirinden ilginç hayat kurtaran o bilgiler.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 16:17
Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...

Çiçeklerinize doğal gübre yapmak isterseniz soğan suyu kullanabilirsiniz.

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Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...

Soğan kabuklarını bir kap su içinde 1 gece bekletip, çıkan suyunu bitkilerinize dökün.

Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...
Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...
Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...

Yani eğer bu kasa sahipseniz, milyonlarca yıl öncesiyle halâ fiziksel bir bağınız daha mevcut; dünyanın %90'ında olduğu gibi. Eğer bu hareketi yaptığınızda bileklerinizden herhangi birinde (veya ikisinde birden) palmaris longus görünür olmuyorsa, evrimsel olarak her 10 insanın 9'undan daha ileri durumda olduğunuzu söyleyebiliriz

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