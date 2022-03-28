Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...

Yani eğer bu kasa sahipseniz, milyonlarca yıl öncesiyle halâ fiziksel bir bağınız daha mevcut; dünyanın %90'ında olduğu gibi. Eğer bu hareketi yaptığınızda bileklerinizden herhangi birinde (veya ikisinde birden) palmaris longus görünür olmuyorsa, evrimsel olarak her 10 insanın 9'undan daha ileri durumda olduğunuzu söyleyebiliriz