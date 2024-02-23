Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...

Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle zor anlarda, öyle şeyler yardıma koşuyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte birbirinden ilginç hayat kurtaran o bilgiler...
Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 16:37
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Pratik bilgiler aynı zamanda ilginç bilgiler hayat kurtarıyor doğrusu. Bazısını ise bilsek bir faydası dokunmaz ama yine de bilemkte fayda var. İşte birbirinden ilginç ve pratik o bilgiler... Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz? O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.
Yani eğer bu kasa sahipseniz, milyonlarca yıl öncesiyle halâ fiziksel bir bağınız daha mevcut; dünyanın %90'ında olduğu gibi. Eğer bu hareketi yaptığınızda bileklerinizden herhangi birinde (veya ikisinde birden) palmaris longus görünür olmuyorsa, evrimsel olarak her 10 insanın 9'undan daha ileri durumda olduğunuzu söyleyebiliriz
İnsanlık kollarıyla böylesine ağır işleri yapmayı bıraktı bırakalı kas işlevini kaybetmiş, bazılarımızda ise tamamen yok olmuş durumda.
Palmaris Longus kası, bir yeri kavrayıp güç uygularken kullanılıyor. Örneğin toprağı elle eşelerken, ağaçtan ağaca sallanırken... Primatların tamamı, memelilerin de bir çoğu bu kasa sahip. Aktif olarak kullanılıyor, oldukça da görünür durumdalar.
Baş parmağınızı serçe parmağınıza değdirdiğinizde bileğinizde dikey bir kas görünür oldu mu?
Aslında dünyadaki insanların %90'ında bu kas var, %10'u ise bu kasa sahip değil. Ve aslında milyonlarca yıl öncesiyle bağımızı gösteriyor.