NASA kan donduran görüntüleri yayınladı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini alma görüntülerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
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825 kişinin hayatını kaybettiği depremden 6 yıl sonra dalgaların yuttu adaya ait uydu görüntüler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlandı.
ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri...
400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN NEFES KESEN DÜNYA FOTOĞRAFI
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği kareyi sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.
Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekilen fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.