Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer alan güzel oyuncu Naz Elmas dün akşam gerçekleştirilen törenle Erol Özmandıracı ile dünya evine girdi. Güzel oyuncunun düğününe pek çok ünlü isim akın etti.