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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer alan güzel oyuncu Naz Elmas dün akşam gerçekleştirilen törenle Erol Özmandıracı ile dünya evine girdi. Güzel oyuncunun düğününe pek çok ünlü isim akın etti.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:14
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

EDHO'da rol alan 36 yaşındaki güzel oyuncu Naz Elmas, 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.

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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

Gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü güzel oyuncuyu yalnız bırakmadı. Görkemli bir düğünle evlenen Naz Elmas'ın düğününe katılanların arasından Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim vardı.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

"BİR ARAYA GELMEMİZİN SEBEBİ CİMBOMLULUĞUMUZ"

Düğün sonrası Uçankuş'a röportaj veren Naz Elmas, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbomluluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi.

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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden biri olan Özmandıracı ise "Onu ilk gördüğümde evleneceğimizi anlamıştım. Naz'ın ailede sıkı Galatasaray taraftarı" şeklinde konuştu.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi
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