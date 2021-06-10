Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokakları çamur deryasına çevirirken, bazı evleri su bastı. Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı araçlar da ulaşımda güçlük çekti.
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:40Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:50
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Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu.