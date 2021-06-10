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Haberler Galeri Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokakları çamur deryasına çevirirken, bazı evleri su bastı. Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı araçlar da ulaşımda güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:50
Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu.

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Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

Bazı evleri su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı araçlar da ulaşımda güçlük çekti.

Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü

Nazilli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilirken, cadde ve sokakların çamurdan arınması için çalışma başlatıldı.

Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü
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