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Haberler Galeri Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Makenzie Noland şoke eden bir videoyla gündeme geldi... Genç kızın evcil hayvanını gören gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:12 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:15
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

Genç kızın öyle bir evcil hayvanı var ki görünce 'yok artık' diyeceksiniz.

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Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

Genç kız bir göle girmiş elinde yiyecekle bekliyor.

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Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

Sürekli "gel" diyerek seslenen ve eliyle işaret eden kız, beslemek için evcil hayvanını çağırıyor.

Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

Hayvanı besleme konusunda kararlı olacak ki, hayvan gelmese de o ısrarla çağırıyor.

Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

Sonunda hayvan ona doğru gelmeye başlıyor.

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