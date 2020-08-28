Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Makenzie Noland şoke eden bir videoyla gündeme geldi... Genç kızın evcil hayvanını gören gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:12
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:15
Genç kızın öyle bir evcil hayvanı var ki görünce 'yok artık' diyeceksiniz.
Genç kız bir göle girmiş elinde yiyecekle bekliyor.
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Sürekli "gel" diyerek seslenen ve eliyle işaret eden kız, beslemek için evcil hayvanını çağırıyor.
Hayvanı besleme konusunda kararlı olacak ki, hayvan gelmese de o ısrarla çağırıyor.
Sonunda hayvan ona doğru gelmeye başlıyor.