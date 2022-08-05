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Haberler Galeri Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

Çok sık yediğimiz doğal besinlerin çöpe attığımız kabukları bile günlük hayatı kolaylaştıracak şekilde fayda sağlıyor. Bilseydiniz asla çöpe atmayacağınız muz kabuklarının kullanım alanlarını öğrendiğinizde şoke olacaksınız. Peki yüz maskesinden ayakkabı temizliğine kullanılan muz kabuklarının faydaları neler? Ne işe yarar? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler...

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 13:01 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 13:02
Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

Muzun içini yiyor kabuklarını çöpe atıyorsanız hemen durun. Çünkü çoğu meyvede olduğu gibi muzun da vitamini kabuğunda. Genellikle yediğimiz muzun kabuğunu çöpe atarız ama muzun kabuğu vitamin deposudur. Bizlere sağladığı faydalar oldukça fazladır. Muzun kabuğu da içi kadar besleyicidir.

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Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

Muz kabuğunun içerisinde fazla miktarda demir, potasyum, B vitaminleri, C ve K vitaminleri içerir. Ayrıca muz kabukları, antioksidan, antifungal, antibakteriyel ve enzimatik özelliklerle doludur.

Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

DİŞLERİ BEYAZLATIR;

Muz kabuğu, içerisinde bulunan sitrik asit sayesinde sarı lekeleri azaltarak dişlerinizi beyazlatır ve inci gibi görünmesini sağlar. Muz, bir çok vitamin ve minerali içeriğinde barındırdığı gibi aynı zamanda da içerisinde kimyasal madde barındırmadığı için dişleriniz beyazlarken güçlendiğini de göreceksiniz.

Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

NASIR VE TOPUK DİKENİ İÇİN;

Muz kabuğunun nemlendirici özelliği topuklarda oluşan sertleşmiş nasırlara iyi gelir. Uygulama için gece yatmadan önce muz kabuğunu topuk bölgesine yerleştirin ve bandajla hafifçe sarın. Ardından çorabınızı giyin ve bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda bandajı açarak topuklarınızı ılık suyla yıkayın.

Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

AYAKKABILARI PARLATMAK İÇİN;

Muz kabuğu içeriğinde bulunan maddeleri sayesinde deri ayakkabıların parlamasını ve cilalanmasını sağlar. Muz kabuğu ile ayakkabılarınızı ovalayın. Üzerinde yapışkanlık kaldığında yumuşak bezle ovarak temizleyin. Bu yöntemi deri mobilyalarda kullanabilirsiniz.

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