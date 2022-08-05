Ne işe yaradığını bilseydiniz asla çöpe atmazdınız! Çuvalla para ödemekten kurtulacaksınız

DİŞLERİ BEYAZLATIR;

Muz kabuğu, içerisinde bulunan sitrik asit sayesinde sarı lekeleri azaltarak dişlerinizi beyazlatır ve inci gibi görünmesini sağlar. Muz, bir çok vitamin ve minerali içeriğinde barındırdığı gibi aynı zamanda da içerisinde kimyasal madde barındırmadığı için dişleriniz beyazlarken güçlendiğini de göreceksiniz.