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Ne olduğunu anlamadı! Birden saldırdı...

Nambiya'daki ulusal parkta gezmeye gelen turistler hayatlarının şokunu yaşadı. Hayvanlar alemini yakından görmek isteyen bir grup çıktıkları araba ile gergedana fazla yaklaşınca gergedanın saldırısına uğradı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 10:36
Ne olduğunu anlamadı! Birden saldırdı...

Nambiya'daki ulusal parktaki bir gergedan önce turistlerin bulunduğu aracı izledi. Gergedanın merakı hızlıca öfkeye döndü ve şiddetli bir şekilde cipe çarptı.

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Ne olduğunu anlamadı! Birden saldırdı...

Nefes kesen görüntülerde otların arasındaki hayvan ilk olarak yolda durmakta olan turistlerin bulunduğu aracı izliyor. Merakı hızlıca öfkeye dönerek cipe doğru koşmaya başlayan kızgın gergedan, aracın içindeki turistlerin korku dolu bakışları arasında şiddetli bir şekilde cipe çarpıyor.

Ne olduğunu anlamadı! Birden saldırdı...

Bu korku dolu anlar Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda gergedanın saldırdığı cipin önünde bulunan araçtaki Alexandra Poier (48) isimli kadın tarafından çekildi.

Ne olduğunu anlamadı! Birden saldırdı...

Poier, araçtaki kişilerin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Ne olduğunu anlamadı! Birden saldırdı...
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