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Ne olduğunu anlamadı! Birden saldırdı...

Nambiya'daki ulusal parkta gezmeye gelen turistler hayatlarının şokunu yaşadı. Hayvanlar alemini yakından görmek isteyen bir grup çıktıkları araba ile gergedana fazla yaklaşınca gergedanın saldırısına uğradı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





