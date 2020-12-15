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Haberler Galeri Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!

Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!

Günlük hayatta kullandığımız ve tükettiklerimizle ilgili bazı gerçekler görenleri şaşırtıyor. Herkesin severek tükettiği çikolata ile ilgili bir görsel bilmeyenleri çok şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 13:26
Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!

Amerika'da yol boyunca döşenmiş kauçuk borular görebilirsiniz.

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Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!
Bunların ne işe yaradığını biliyor musunuz?
Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!

Yetkililer bu hortumla üzerinden geçen araç sayısını, hızını ve taşıma yükünü ölçebiliyorlar.

Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!

İlk bakışta ne olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz.

Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!

Bu aslında bir kakao meyvesi.

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