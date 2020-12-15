Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!
Günlük hayatta kullandığımız ve tükettiklerimizle ilgili bazı gerçekler görenleri şaşırtıyor. Herkesin severek tükettiği çikolata ile ilgili bir görsel bilmeyenleri çok şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 13:26
Amerika'da yol boyunca döşenmiş kauçuk borular görebilirsiniz.
Bunların ne işe yaradığını biliyor musunuz?
Yetkililer bu hortumla üzerinden geçen araç sayısını, hızını ve taşıma yükünü ölçebiliyorlar.
İlk bakışta ne olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz.
Bu aslında bir kakao meyvesi.