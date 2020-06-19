Nefes almak, tatil yapmak isteyenler buraya! İşte birbirinden güzel, rüya gibi evler...

Branlifemag'ın haberine göre; Santorini adasında bulunan Hector Cave House, adaya özgü bembeyaz evlerden biri. 250 yıl önce yamaca oyulmuş olan bu mağara ev, en başta şarap mahzeni olarak kullanılıyordu.

Şimdiyse Yunan mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan ve özel verandasında Ege'nin masmavi görüntüzünü özel havuzunuzdan izlemenizi sağlayan rüya gibi bir tatil evi.