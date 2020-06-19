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Nefes almak, tatil yapmak isteyenler buraya! İşte birbirinden güzel, rüya gibi evler...
Nefes almak, tatil yapmak isteyenler buraya! İşte birbirinden güzel, rüya gibi evler...
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre karantinada kaldık. Hala daha tedavisi bulunamayan salgın nedeniyle, izole yaşamımız devam ediyor. Hem tatil yapıp hem izole yaşama ayak uydurabilirsiniz desek! Doğru duydunuz, bu mümkün! Birbirinden güzel, rüya gibi evler sayesinde harika bir tatil geçirebilirsiniz. İşte o evler...
Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 12:52
Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 13:00
Bali'nin kuzeyinde bulunan Villa Sanglung, büyüleyici okyanus manzarasına sahip ve etrafı tamamen doğayla çevrili. Yüksek bir konumda bulunmasıyla, terasında serin esintili, huzurlu bir tatil vaadediyor.
Hemen önündeki sonsuzluk havuzu da tamamen sizin kullanımınıza açık oluyor.
Brezilya'da bulunan bir başka villa ise konuklarına terasından panoramik okyanus manzaraları ve özel plaja birkaç adımda erişim sağlıyor.
Cam ve ahşabı bir araya getiren modern bir mimariye sahip olan bu ev, yüzmek, sörf yapmak, tekneyle denize açılmak gibi aktiviteleri yapmak için mükemmel. Yılın doğru bir zamanında giderseniz terastan yunusların ve balinaların geçişini bile görebilirsiniz!
Branlifemag'ın haberine göre; Santorini adasında bulunan Hector Cave House, adaya özgü bembeyaz evlerden biri. 250 yıl önce yamaca oyulmuş olan bu mağara ev, en başta şarap mahzeni olarak kullanılıyordu.
Şimdiyse Yunan mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan ve özel verandasında Ege'nin masmavi görüntüzünü özel havuzunuzdan izlemenizi sağlayan rüya gibi bir tatil evi.