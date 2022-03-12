Nergis Çayı'nda hayran bırakan görüntü!

Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Balıkesir'de 2 gündür etkili olan yağış sonrası Nergis Çayı ve çevresi beyaza büründü. Ortaya hayran bırakan görüntüler çıktı.