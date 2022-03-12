  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Nergis Çayı'nda hayran bırakan görüntü!

Nergis Çayı'nda hayran bırakan görüntü!

Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Balıkesir'de 2 gündür etkili olan yağış sonrası Nergis Çayı ve çevresi beyaza büründü. Ortaya hayran bırakan görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:59
Nergis Çayı’nda hayran bırakan görüntü!

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Nergis Çayı ve çevresi havadan görüntülendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Nergis Çayı’nda hayran bırakan görüntü!

İki gün boyunca yurdun büyük bölümünde görülen kar yağışı, Balıkesir'in kent merkezinde de etkili oldu.

Nergis Çayı’nda hayran bırakan görüntü!

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'ndeki Nergis Çayı ve çevresinde yağan kar sonrası seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Nergis Çayı’nda hayran bırakan görüntü!

Balıklı Mahallesi ve Nergis Çayının birleşmesiyle ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Nergis Çayı’nda hayran bırakan görüntü!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre ise kar yağışının kentte hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çeşme’de alışılmadık manzaralar! Bu sefer deniz için değil kar için geldiler
Çeşme'de alışılmadık manzaralar! Bu sefer deniz için değil kar için geldiler
  • SON DAKİKA