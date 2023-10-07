Nesli tehlike altındaki çizgili yunus Çanakkale’de görüntülendi

Yine boğazda 2021'deki dalışı sırasında ters yüzen yunusu görüntülediğini anlatan Atasev, "Lüferin bollaşmasıyla ardından orkinos, yunus, akya gibi avcı balıklar geliyor. Lüferin peşinde olan balıklar çok geliyor. Ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor." ifadesini kullandı. Atasev, yunusa çok yaklaştığını ve bundan korkmadığını dile getirdi.

O anda yaşadıklarını aktaran Atasev, şu bilgileri verdi:

"Kameranın düğmesine basıp basmadığımı hatırlamıyordum. O anda kameranın kırmızı ışığının yanıp söndüğünü görünce rahatladım çünkü 'Tamam, çekiyorum. Bunu gösterebilirim.' diye düşündüm. Daha önce de birkaç defa karşılaştığım için bana hamle yapacak, benim canımı yakacak bir hayvan gibi gelmiyor. Hatta 10 dakika sonra onun olduğu yere tekrar daldım. İlk defa bu kadar yakına geldi. Hep uzaktan geçerlerdi, seslerini, tıkırtılarını duyardım. Bu kadar yaklaşacakları hiç aklıma gelmezdi. O bana yaklaşırken hep düşündüm 'Şimdi dönecek, gidecek' diye ama dönmedi. Çok keyifliydi."