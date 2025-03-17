NETFLİX SQUİD GAME 3. Sezon tarihini açıkladı! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, final mi olacak?

Netflix'in en sevilen yapımlarından olan Squid Game'in üçüncü sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk iki sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yapım ile ilgili Netflix'ten beklenen açıklama geldi. Yayıncı firma Squid Game 3. sezonun aynı zamanda final sezonu olacağını duyurdu. Peki, Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, final mi olacak? İşte, Squid Game yeni sezon tarihi ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi : 17 Mart 2025 11:27 Son Güncelleme : 17 Mart 2025 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





