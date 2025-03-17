NETFLİX SQUİD GAME 3. Sezon tarihini açıkladı! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, final mi olacak?
Netflix'in en sevilen yapımlarından olan Squid Game'in üçüncü sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk iki sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yapım ile ilgili Netflix'ten beklenen açıklama geldi. Yayıncı firma Squid Game 3. sezonun aynı zamanda final sezonu olacağını duyurdu. Peki, Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, final mi olacak? İşte, Squid Game yeni sezon tarihi ve tüm detaylar…
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Ekranların fenomen dizisi Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu. Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi Squid Game ilk sezonuyla kısa sürede tüm dünyada dikkatleri çekmeyi başarmıştı. İkinci sezonunda da aynı heyecanı koruyan dizinin üçüncü ve final sezonu tarihi açıklandı. Netflix tarafından yapılan açıklamada yeni sezonda gerilimin zirveye ulaşacağı ve 3. sezonun final olacağı belirtildi. Peki, Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte, Squid Game yeni sezon tarihi
Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.
Squid Game 3. sezonun 27 Haziran tarihinde yayınlanacak.
SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti.
Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran tarihinde yayınlanacağını duyurdu!
HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.
Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae'nin performansını merakla bekliyor.