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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

Denizli'de etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çivril ilçesinde bulunan nilüfer tarlalarıyla ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu. Son on yılın en etkili kar yağışının yaşandığı Denizli'de özellikle gece hava sıcaklığı -12, -15'lere düştü.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 12:21
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

Denizli'de etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan ve nilüfer tarlalarıyla ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu.

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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

Göl üzerinde buz kalındığı 10 santimetreyi geçince balıkçılar göl suyu üzerinde yürüdü. Göle atılan balık ağları ve balıkçı tekneleri buzun içinde kaldı. Her yıl kış aylarında donan Ardahan ve Kars sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü'nü aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Son on yılın en etkili kar yağışının yaşandığı Denizli'de özellikle gece hava sıcaklığı -12, -15'lere düştü.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

Daha önce fazla görmedikleri aşırı soğuklar nedeniyle donan tan Işıklı Gölü'nde kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığını anlatan balıkçı Özer Çetinkaya, "Gördüğünüz gibi bu sene soğuklar malum her yeri kar bastı Türkiye'nin her yerini bizde bundan nasibimizi aldık.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

-12'leri -15'leri gördük. Şuanda gölün üzerindeyiz. Buralar yarım metre su. Ama 10 santimetreye yakın kalınlıkta buz var. Göz alabildiğince de buzlar, görünüyor. Bu beyazın altı hep su Işıklı Baraj Göleti, buralar komple su. Traktörle geldik, traktörü suyun kenarına bıraktık. Ve yürüyoruz.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

Hiç açılacak gibi değil, ne zaman açılır bilmiyoruz. Balık ağları da içeri de şu an. Gördüğünüz Akdağ Ege Bölgesinin en yüksek ikinci dağı. Gidebildiğin kadar git" dedi.

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