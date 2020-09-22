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Haberler Galeri Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde tehlike çanları: Suyu 300 metre çekildi

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde tehlike çanları: Suyu 300 metre çekildi

Denizli'nin Çivril ilçesindeki, nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı. Doğal SİT Alanı durumundaki gölün suyu, kıyı kesiminden itibaren yaklaşık 300 metre çekildi.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 15:10
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde tehlike çanları: Suyu 300 metre çekildi

Denizli'ye 118 kilometre mesafedeki Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Işıklı Gölü'ndeki su seviyesi kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle ciddi oranda düştü.

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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde tehlike çanları: Suyu 300 metre çekildi

Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amacıyla kurulan ve nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde, büyük oranda su kaybı yaşandı. Gölün kıyı kesimlerinden itibaren su seviyesinin yaklaşık 300 metre çekildiği belirtildi.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde tehlike çanları: Suyu 300 metre çekildi

Doğal güzelliğiyle ilgi çeken, 7 bin 300 hektarlık alana sahip gölde, suların çekilmesinin ardından balıkçı tekneleri ve ziyaretçileri gezdiren kayıklar da karaya oturdu.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde tehlike çanları: Suyu 300 metre çekildi

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, eskiden su üzerinde yüzen kazların toprak üzerinde gezindiği, küçükbaş hayvanların da gölün kuruyan kısmında otladıkları görüldü.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde tehlike çanları: Suyu 300 metre çekildi

Ziyaret için göle gelenlerden Fatma Köseoğlu, yaşanan çekilme nedeniyle eskiden suların bulunduğu alanda yürüyüş yaptıklarını belirtti.

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