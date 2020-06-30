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Haberler Galeri Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!

Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!

Survivor'da Nisa ve Sercan arasındaki sular durulmuyor. Acun Ilıcalı, ikili arasında bir ses kaydı olduğunu ve inceleyeceklerini belirtmişti. Ilıcalı, ikili arasındaki ses kayıtlarını yayınladı. Ses kayıtlarında Nisa ve Gizem arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 10:47 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 10:57
Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!
Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!

PAZARTESİ YAŞANANLAR

Survivor 2020'nin 122. bölümünde Cemal Can, parkurun en iyi derecesini yaparak tur avantajını elde etti.

Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan ve Nisa şeklinde gerçekleşti. Final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklinde oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Sercan 3. dokunulmazlığını kazandı.

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Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!
Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan konseyde Barış'ı eleme adayı olarak seçti. Sercan diğer eleme adayları için Berkan ve Nisa'nın isimlerini vermişti.

Dokunulmazlığın sahibi olan Sercan aynı zamanda, güzel bir villada DJ performansı ile dans eğlencesi ödülü kazandı.

Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!
Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!

SERCAN VE NİSA ARASINDAKİ SES KAYITLARI

Survivor 2020'nin 122. bölümünde konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Mavi takımdan Survivor Nisa ile Kırmızı takımdan Survivor Sercan arasında yaşananlara son noktayı koydu. Acun Ilıcalı, konseyde bahsettiği ses kaydını yayınladı. Ses kayıtlarında Nisa ve Gizem arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın ses kaydıyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.

Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;

"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."

"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"

Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!
Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!

SERCAN'DAN AÇIKLAMA

Sercan ise bu açıklamaların ardından Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi.

Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor.

Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!
Nisa ve Sercan arasında neler oluyor? Beklenen ses kayıtları yayınlandı!

ACUN ILICALI: MİKROFONLARINIZ AÇIK KALMIŞ

Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Nisa ve Sercan'ın 6 Nisan tarihindeki konuşmalarına ait ses kaydına ulaştıklarını söyledi.

Sercan ve Nisa'nın ses kaydındaki detayları bir gün sonra açıklayacağını belirten Ilıcalı, "Bugüne kadar aranızdaki konuyla ilgili bu konuya müdahil olmadım ve Survivor'da bununla ilgili bir şey konuşmadım. İki tarafın da bu konuyla ilgili iddiaları oldu. Ancak iddialar karşılıklı suçlamalara dönünce ekibimizden, sizin bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi bir şekilde incelemelerini istedim. Ekibimizin 4-5 gün süren taramaları sonucunda, o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. 6 Nisan günü mikrofonlarınız açık kalmış ve kaydetmiş. Ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Benim şu anda dinlediğim bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi aydınlatıyor. Bizim görevimiz bu polemikle ilgili bir şey varsa seyircimizle paylaşmak. Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım ve bu konuyu kapatmış olacağız" dedi.

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