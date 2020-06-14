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Haberler Galeri Normalleşme döneminin ilk sınavı yapıldı! İşte MSÜ sınavından kareler...

Normalleşme döneminin ilk sınavı yapıldı! İşte MSÜ sınavından kareler...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sona erdi. Sınav binalarında ve salonlarda koronavirüse karşı tedbirler alındı. İşte sınavdan görüntüler...

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2020 Pazar 12:45 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020 Pazar 12:53
Normalleşme döneminin ilk sınavı yapıldı! İşte MSÜ sınavından kareler...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sona erdi.

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Normalleşme döneminin ilk sınavı yapıldı! İşte MSÜ sınavından kareler...

ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav, saat 10.15'te başladı.

Normalleşme döneminin ilk sınavı yapıldı! İşte MSÜ sınavından kareler...

Sınav binalarında ve salonlarda koronavirüse karşı tedbirler alındı. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilen sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

Normalleşme döneminin ilk sınavı yapıldı! İşte MSÜ sınavından kareler...

İşte MSÜ sınavından kareler...

Normalleşme döneminin ilk sınavı yapıldı! İşte MSÜ sınavından kareler...
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