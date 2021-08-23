'Nükleer Bilimler Okulu' projesinin açılışı yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Hepimizin bildiği üzere, günümüz artık bilim ve teknoloji çağı. Çağa ilişkin olarak kurum ve ülke bazında bir basamak yukarı çıkmak için esas olan, bilimsel projelerle yürümek. Bu projeler üzerinde çalışırken de bireysel hareketlilik yerine takım halinde hareket etmek hem başarıyı daha çabuk getirecek hem de katkıyı yükseltecektir." dedi.

Proje, Türkiye'de nükleer enerji santralinin kurulduğu Mersin ili ile Türkiye'nin çeşitli illerinde görevli yirmi altı öğretmenin katılımıyla; nükleer bilimlerin günümüz teknolojisiyle entegreli, katılımcı merkezli, konuya ilişkin son teknolojik yöntem ve tekniklere yönelik bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar eşliğinde ve sadece enerji alanıyla değil, tıp, endüstri ve arkeoloji alanlarındaki uygulamaları da içerir dijital öğrenme araçları ile entegreli olarak gerçekleştirilecek.

Paydaş kurumlar arasında, Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığı'nın da bulunduğu "Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu" Projesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde 5 gün sürecek. Proje, her gün farklı bir tema üzerinden yapılacak eğitimlerle gerçekleşecek.