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O belgeler yayınlandı! Prenses Diana neden öldü? İşte detaylar...
O belgeler yayınlandı! Prenses Diana neden öldü? İşte detaylar...
Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, George Floyd protestolarına destek verdiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ı zor durumda bırakmak adına bazı belgeleri açıklayacağını da belirten hacker grubundan şok bir adım geldi. Grup, Prenses Diana'nın ölüm nedeninin açıklandığı belgeleri yayınladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 14:39
Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 14:49
O belgeler yayınlandı? Prenses Diana neden öldü? İşte detaylar...
Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, George Floyd protestolarına destek vererek, Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) savaş ilan etti.
O belgeler yayınlandı? Prenses Diana neden öldü? İşte detaylar...
Ardından hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İngiliz Kraliyet ailesi hakkında önemli belgeler paylaştı.
O belgeler yayınlandı? Prenses Diana neden öldü? İşte detaylar...
Anonymous, Galler Prensi Charles'ın eski eşi Lady Diana'nın İngiliz kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğünü ve bunun bir kaza olmadığını iddia etti.
O belgeler yayınlandı? Prenses Diana neden öldü? İşte detaylar...
Trump'ı suçlayan Anonymous, iddia ettiği konular hakkında da belgeleri yayınladı.
O belgeler yayınlandı? Prenses Diana neden öldü? İşte detaylar...
ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein ile iş birliği yaptığı öne süren Anonymous, iddialar arasında Epstein'in hapishanede ölmediği gerçeğin Trump tarafından konuşmaması için öldürülme olduğunun yazılı olduğu belgeler de paylaşıldı.