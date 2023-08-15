O ilde sıcaklık 44 derece olacak! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Bugün (15 Ağustos Salı) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Ağustos Salı hava durumu...
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:02 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:03