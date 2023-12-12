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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz

Bugün (12 Aralık Salı) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.. İşte 12 Aralık Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:12

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,bugün (Salı) batısı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

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