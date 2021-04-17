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Haberler Galeri Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu

Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu

Son yıllarda her anımızı sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladık ama paylaşım yaparken dikkatli olmakta fayda var. Yoksa siz de onlar gibi sosyal medyaya rezil olabilirsiniz! İşte sosyal medyayı kırıp geçiren o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:47
Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu

AMAN DİKKAT!

Siz siz olun sosyal medyada fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olun ve iki kere kontrol edin. En ufak bir detay bile anı olsun diye çektiğiniz fotoğrafın dillere düşmesine neden olabilir. İşte birbirinden komik, rezil eden o fotoğraflar.

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Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu
Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu
Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu
Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu
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