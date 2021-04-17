Bu fotoğrafı paylaştı fena rezil oldu

Son yıllarda her anımızı sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladık ama paylaşım yaparken dikkatli olmakta fayda var. Yoksa siz de onlar gibi sosyal medyaya rezil olabilirsiniz! İşte sosyal medyayı kırıp geçiren o fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:47Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:47
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AMAN DİKKAT!
Siz siz olun sosyal medyada fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olun ve iki kere kontrol edin. En ufak bir detay bile anı olsun diye çektiğiniz fotoğrafın dillere düşmesine neden olabilir. İşte birbirinden komik, rezil eden o fotoğraflar.