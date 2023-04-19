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Haberler Galeri O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

Yüzyıllar boyunca geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş, farklı kültürlerle harmanlanmış Osmanlı İmparatorluğu'nun hiç şüphesiz en görkemli taraflarından biri de mutfağı olmuştur. Türk mutfağının temellerinin atıldığı Saray Mutfağı'na asla girmeyen 9 yiyeceği biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 15:22
O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

Şimdi düşününce insan "Ne var yani?" demekten kendini alamıyor ancak koskoca cihan padişahlarının bizim için sıradan olan şeylerden mahrum kalması insana garip geliyor.

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O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

PATATES

Dünya, patatesi Amerika'nın keşfinden sonra tanımıştır. Atını denize süren ve döktürdüğü devasa toplarla Doğu Roma'nın göz bebeği İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet gibi büyük bir imparator, günümüz diyetlerinin sıradan yiyeceği olan patatesin tadını bilmiyordu. Ancak Osmanlı mutfağının muhteşem şerbetleri ve helvalarıyla bu açığı kapattığı kesin.

O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

DOMATES

Domates de patates gibi Amerika kökenli yiyeceklerden. Amerika'da keşfinden sonra Avrupa'ya gelen domates, uzunca bir süre zehirli olabileceği korkusuyla çok rağbet görmemiş. Domatesi Osmanlı'ya tanıtan ise, Halep'te 1799-1825 arasında görev yapan İngiliz Konsolosu John Barker. Barker'ın, İngiltere'den gelirken yanında getirdiği domates tohumlarıyla Türk mutfağı domatesle tanışıyor. Ordusuyla Sina Çölü'nü geçebilecek kadar heybetli olan Yavuz Sultan Selim Han'ın, bizim için günlük bir yiyecek olan domatesin tadını bilmeden bu dünyadan ayrılması hakikaten şaşırtıcı.

O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

KAKAO

Kakaonun Türk topraklarına girmesi 1693 yılında gerçekleşmiş. Gezgin Gemelli CARERİ İzmir'e yaptığı gezide Türk misafirperverliğinden çok etkilenir ve yeni dostlarına o zamanlar sadece içecek olarak tüketilen sıcak kakao ikramında bulunur.

Türkler tarafından çok beğenilen bu lezzet, o tarihten sonra mutfağa girer ve kısa süre sonra Saray'da bile tüketilmeye başlanır. Kakao, yabancı konuklara sunulan önemli içeceklerden birisi olur. Evet, o tarihlerde kakao sadece içecek olarak tüketiliyordu. Bu tarihten önceki padişahlar maalesef kakaonun kendine has tadından mahrum kaldılar. Emrinde ordular bulunan insanların buram buram kakao kokan bir ıslak kekten yoksun kalmaları insanı düşüncelere sevk ediyor.

O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

SALÇA

Bol salçalı Türk yemekleri ne ara bu kadar meşhur oldu bilinmez, ama Amerika'nın keşfine kadar dünya mutfaklarında salça nedir bilinmezdi. Bu noktada insan, hiçbir padişahın bol salçalı bir yemek için emir veremediğini fark ediyor. Şimdi salçasız yemekler bize nasıl eksik geliyorsa, onlara da salçalı yemek bir hayli sıra dışı gelirdi herhalde. Ama birkaç denemeden sonra beğeneceklerine şüphe yok. Salça sevilmez mi ya, salça bu neticede!

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