O yiyecekleri padişahlar bile yiyemiyordu! İşte şanlı cihan hükümdarlarının tadını bilmediği 9 besin...

KAKAO

Kakaonun Türk topraklarına girmesi 1693 yılında gerçekleşmiş. Gezgin Gemelli CARERİ İzmir'e yaptığı gezide Türk misafirperverliğinden çok etkilenir ve yeni dostlarına o zamanlar sadece içecek olarak tüketilen sıcak kakao ikramında bulunur.

Türkler tarafından çok beğenilen bu lezzet, o tarihten sonra mutfağa girer ve kısa süre sonra Saray'da bile tüketilmeye başlanır. Kakao, yabancı konuklara sunulan önemli içeceklerden birisi olur. Evet, o tarihlerde kakao sadece içecek olarak tüketiliyordu. Bu tarihten önceki padişahlar maalesef kakaonun kendine has tadından mahrum kaldılar. Emrinde ordular bulunan insanların buram buram kakao kokan bir ıslak kekten yoksun kalmaları insanı düşüncelere sevk ediyor.