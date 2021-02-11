Haberler Galeri Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!

Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak içeriye giren itfaiyeciler 96 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





