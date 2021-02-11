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Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak içeriye giren itfaiyeciler 96 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:09
Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pirinççi Mahallesi Kızılkule Küme Evleri'nde Hatice Çevir'e ait iki katlı evde yangın çıktı.

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Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Eve giren ekipler, Hatice Çevir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!

Çevir'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ödemiş'ten acı haber geldi: Yaşlı kadın yangında can verdi!
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