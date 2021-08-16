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Haberler Galeri Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı

Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinin kapalı garaj kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Kapalı garajda bulunan mazot bidonları ile traktörün yanmasıyla etkisini artıran yangın, büyük panik yaşattı.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:04 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:06
Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı

Yangın, ilçeye bağlı İbrahimağa Mahallesi'ndeki Şerif Çakır isimli şahsın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte yaşayan aile, kapalı garajın yanında bulunan ocak kısmında salça yapmak için cam şişeleri kaynattıkları esnada garaj çatısı yüksek ısından tutuşarak yangın meydana geldi.

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Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı

Garajda bulunan mazot bidonları ile traktörün alevlere teslim olması ile etkisini artıran yangına önce mahalleli vatandaşlar müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, kapalı garaj içerisinde bulunan 45 ADU 512 plakalı traktör ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı

Yangın sebebiyle yaklaşık olarak 200 bin TL zarar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı
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