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Ofiste öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Çin'de yaşayan genç bir kadın ofiste bulduğu malzemelerle öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada da oldukça paylaşılan görüntüler izleyenleri şok etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2023 Pazar 12:37

Ofiste öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

32 yaşındaki Çinli Qichao Shi, müziğe olan merakını ilginç bir biçimde meyve sebze üzerinden gideriyor. Evli ve çocuk sahibi olan genç adamın aklına sebzelerden müzik yapma fikri aklına geldi. Bunun üzerine işe konulan Shi, gerekli malzemelerini yanına alarak işe koyulmaya başladı.

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Ofiste öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Genç adam evde kovaya koyduğu başta havuç ve patates olmak üzere sebzelerin içlerini oydu ve nıta boşluklarını oluşturdu. Yaptığı her sebzeyi çalan Shi, sebzelerin çürümesi üzerine bu kez ilgili alanını daha dayanıklı ürünlere yöneltti. Evdeki süpürde sapı, tuğla ve bisikletten de flüt yapan genç adam görenleri hayrete düşürdüçikli bir adamı gösteriyor.

Ofiste öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı

Qichao "Sebzeler büzülüp çürümeden sadece iki gün onları kullanabiliyorum sonra onları çalmak mümkün değil. Bu yüzden uzun süre dayanabilecek bir şey bulmak istedim" dedi.

Ofiste öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı
Ofiste öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı
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